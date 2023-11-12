تشغيل مدرسة الفواخير الجديدة بالقاهرة.. تعرف على التخصصات

انطلقت الدراسة بمدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقية لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة بالقرية.
ويعرض اليوم السابع كل المعلومات عن المدرسة وأقسامها.
- تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر.
- تم إنشاؤها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة.
- المدرسة موجودة في منطقة الفواخير بالفسطاط بالقاهرة داخل قرية الفواخير.
- اسمها مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية وتم انشاؤها فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة".
- تضم هذا العام 43 طالب وطالبة منهم 18 طالبة و25 طالب ، ويوجد بها 4 فصول و3 معامل للعلوم والحاسب الآلى وورشتين للعملى .
- نظام الدراسة بالمدرسة 3 سنوات وتم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية.
- جارى الحصول على الإعتماد الدولى من الاتحاد الأوروبى لمطابقة المعايير وهو ما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية بأى دولة أوروبية.
- يدرس الطلاب فى السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية سواء النقش والزخرفة، أو الصب والتشكيل.
- كان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 210 درجات ويتم استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع.
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