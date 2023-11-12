تشغيل مدرسة الفواخير الجديدة بالقاهرة.. تعرف على التخصصات

كتب سيد الخلفاوى

انطلقت الدراسة بمدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقية لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة بالقرية.



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