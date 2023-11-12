تحقيقات × 24 ساعة..إحالة المتهم بقتل مزارع للجنايات وتجديد حبس ديلر مدينة نصر

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة المتهم بقتل مزارع فى الواحات للجنايات.

ديلر مخدرات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة شرطيين، وضبط بحوزتهم جهاز "لاسلكى ومسدس صوت" استخدمها المتهمون فى سرقة شاب يحمل جنسية إحدى الدول.

قتل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته عقب ورود تقرير الطب الشرعى النهائي في القضية.

لصوص كرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان قيام المتهمين بوقائع أخرى مماثلة من عدمه.

لصوص السيارات

أمرت النيابة العامة بالجيزة، إحالة عاطل وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.