تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب "قرنين فول" لجلسة الأربعاء المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قيام نجله بقطف "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، لجلسة الأربعاء المقبل من دور نوفمبر الحالى بورود تقرير مستشفى الصحة النفسية حول حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة.

وفى وقت سابق كانت قد قررت المحكمة إيداع المتهم بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما لمتابعة حالته النفسية وإعداد تقرير بذلك ورفعه للمحكمة، بناء على طلب دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد ع ع"، 40 سنة، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوى، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض " تالى الوصف"، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المهتم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه وعلى إثر خلاف سابق فيما بين المتهم والمجنى عليه لمسابقة قيام نجله المجنى عليه بقطف "قرنين فول" من مزرعة المتهم الملاصقة لمزرعة المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بأن وجه اليه عدة ضربات بأنحاء متعددة من جسده بسلاح أبيض "سكين" حوزته فأحدث به إصابات جسيمة أودت بحياته، وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجنى عليه.