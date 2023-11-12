بيع قائمة طعام من سفينة تيتانيك مقابل 81 ألف دولار بعد 111 عاما من الغرق

وكالات

بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة تيتانيك، تم طرح أغراض من السفينة الفاخرة للمزاد مقابل عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية، من بينها قائمة طعام لرواد الدرجة الأولى.

وبحسب موقع العين الإماراتى، يتردد أن هذه القائمة التي تحمل تاريخ 11 أبريل 1912 هي قائمة الطعام الوحيدة المتبقية من السفينة، وتظهر عليها علامات تضررها من المياه. وتضم المحار بالإضافة إلى شريحة من لحم البقر ولحم الضأن والبط البري.

وعُرضت القائمة في دار مزادات "هنري ألدريدج أند صن" في بلدة ديفايزيس بالمملكة المتحدة، ودفع المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته 66 ألف جنيه إسترليني (81 ألف دولار) مقابل الحصول عليها.

وتم بيع بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة مقابل 76 ألف جنيه إسترليني.

وكانت سفينة تيتانيك قد أبحرت من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، في طريقها إلى نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة التي كانت تعد غير قابلة للغرق بجبل جليدي، وغرقت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.