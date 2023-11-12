اليوم السابع
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انطلاق مهرجان العسل بمشاركة 30 دولة .. غدا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:00 ص
انطلاق مهرجان العسل بمشاركة 30 دولة .. غدا عسل النحل
كتبت أسماء نصار

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ينطلق غدًا الإثنين مهرجان العسل والمؤتمر الدولى لعسل النحل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته السادسة بمشاركة 140 عارضا والمؤتمر الدولى الرابع عشر. 
 
وتستضيف القاهرة المهرجان بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.
 
يشار إلى أن سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل مصر من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تساهم فى دعم صناعة النحل لأنه من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب من 25 ألف أسرة ، حيث تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى  20 ألف طن طن عسل سنويا.






الزراعة

العسل

صناعة العسل

مهرجان العسل



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