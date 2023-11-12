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اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية " الخلافات الثأرية بالصف "

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:00 ص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية " الخلافات الثأرية بالصف " محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة محمد عمار إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
 
وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.






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