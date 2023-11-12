اليوم محاكمة 4 متهمين بسرقة 150 ألف جنيه من سيارة مواطن

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين لقيامهم بسرقة 150 ألف جنيه من داخل سيارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث سرقوا المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام بأن تتبعوه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ مالي، وما أن ترك سيارته وبها ذلك المبلغ كسروا نافذة السيارة واستولوا على أمواله حال حيازتهم لسلاح ناري محل اتهام لاحق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفقا معهم على ارتكابها على ذلك النحو بناء على تحريض المتهم الرابع وساعدهم الخامس بأن أمدهم بالسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الواقعة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.