الهيئة الوطنية تنشر فيديو لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

فى إطار تشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، المصريين وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، نشرت الصفحة الرسمية للهيئة، فيديو يحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الخارج ايام 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يوم 9 نوفمبر وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وأعلنت الهيئة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم"

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.