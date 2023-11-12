المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تشارك الأطفال في عروض مسرحية طائر الشمعدان

كتب لؤى على

شاركت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في سلسلة العروض المسرحية تحت عنوان «طائر الشمعدان» المستوحاة من التراث الشعبي اليمني في عدد من المدارس اليمنية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والذي أخرجه المخرج المسرحي اليمني صدام العدلة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من المراحل التمهيدية والابتدائية بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية كقيم المساعد والتعاون وحب الجار وحفظ الأمانة وغيرها من القيم الحميدة.

وقامت مجلة نور بتوزيع مجموعة من المجلات على الأطفال الذين شاهدو العرض بهدف ربط الأطفال بالقراءة خارج إطار المنهاج المدرسي.

يعد هذا العمل الأول من نوعه بتنفيذ فريق يمني استهدف أبناء الجالية اليمنية والذي لقي استحسان وترحيب كبيرين من قبل الأطفال وإدارات المدارس اليمنية.