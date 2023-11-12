المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، إن مستشفيات شمال غزة توقفت معظمها عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكميات الخاصة بالمساعدات الطبية التى تدخل لا تكفى من أجل إنقاذ المصابين جراء القصف الإسرائيلى، وتوقفت الخدمات بالكامل فى مستشفى القدس، ونرح نحو 14 ألفا من السكان وتبقى نحو 300 من الطاقم الطبى ينتظر ممرا آمنا.

وأشار إلى أنه لابد من نقل المصابين بمستشفيات شمال غزة إلى الجنوب لأنها كلها تخرج من الخدمة الآن ولا يكنها مساعدة المرضى، وهذه الرحلة قد تشكل خطورة عليهم بسبب القصف المستمر وانتشار الدبابات الإسرائيلية على الطريق.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع الهلال الأحمر المصرى والصليب الأحمر الدولى، من أجل دخول شاحنات المساعدات الطبية، وفيما يخص المرضى فالوضع كارثى لا يوصف، ولدينا مستشفيات فى خان يونس يمكنها استقبال المرضى، لكن النزوح عملية محفوفة بالمخاطر.