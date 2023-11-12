اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تشارك في المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:30 ص
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من من الوزراء، والمحافظين، ومسؤولي الهيئات، والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية، والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من الدول.
 
وحصلت الكنيسة الكاثوليكية على المركز الأول، بفئة المشروعات الصغيرة، صديقة البيئة على مستوى محافظة الإسكندرية، من خلال مشروع "قريتي خضراء صديقة للبيئة".
 
وقام رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية للمعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حوّل المشروعات المقدمة.
 






الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

المبادره الوطنيه للمشروعات



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