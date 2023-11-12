القيادة المركزية للجيش الأمريكى فى أوروبا تعلن مقتل 5 جنود فى تحطم طائرة

كتب أحمد عرفة

أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوروبا، مقتل 5 جنود أمريكيين في تحطم طائرتهم في البحر المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوروبا، أن الطائرة الأمريكية سقطت أثناء تزودها بالوقود خلال تدريب عسكري.

وفى وقت سابق هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، الأربعاء.

ويأتى الهجوم في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وكانت انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.