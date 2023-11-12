القابضة للأدوية: زيادة رأس مال "سيد" لـ500 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" إحدى الشركات التابعة بتعديل راس المال المصدر والمدفوع والمرخص به.

‏وزيادة راس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع من 240 مليون جنيه، إلى 400 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم، ‏قيمة كل سهم 10جنيهات .

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اليوم فإنه تملك الأسهم بنسبة 100% الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس الادارة .

‏يشار أن الشركة سيد من الشركات التي تشهد نموا على مستوى الإيرادات والأرباح وتشهد حالة من تحديث خطوط الإنتاج والمصانع، بما يساهم في زيادة إنتاجية الشركة محليا وخارجيا.