اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصومال تدعو لاقتناص فرص الاستثمار الواعدة فى الاقتصاد الأزرق

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:00 م
الصومال تدعو لاقتناص فرص الاستثمار الواعدة فى الاقتصاد الأزرق رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الصومالي ، حمزة عبدي بري، المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده للاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
 
وقال رئيس الوزراء الصومالي ، حمزة عبدي بري، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية إن بلاده تعمل على تيسير جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد، مما يمكن أن يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الاقتصاد المستدام.
 
وأرجع تباطؤ النمو في قطاع الاقتصاد الأزرق والمستدام إلى عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدها البلاد، مما أدى إلى عدم استغلال الموارد ، مؤكدا أن البلاد الآن جاهزة للعمل التجاري والاستفادة من الثروات بالتزامن مع إطلاق الحكومة حزمة قوانين لجذب الاستثمار.






الصومال

الاقتصاد الأزرق

حمزة عبدي بري

الاقتصاد المستدام



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