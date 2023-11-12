اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يركز على قصف مجمع الشفاء ودمر مرافق المياه

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:00 ص
الصحة الفلسطينية: الاحتلال يركز على قصف مجمع الشفاء ودمر مرافق المياه مجمع الشفاء الطبى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ ساعات على قصف مجمع الشفاء الطبي ويركز على مرافقه، متابعا: "تم تدمير مرافق المياه في المجمع ولا موارد للمياه به الآن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم قصف مرافق العناية المركزة داخل المستشفى على مدار الساعات الماضية، ومحيط الشفاء يجد فيه جثث ولا أحد يقدر للخروج من المستشفى أو التعامل مع الجثث سواء المتواجدة داخل ثلاجة المستشفى أو في محيطها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.

 

 







غزة

اخبار غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

قصف غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

إسرائيل

دعم فلسطين

القاهرة الإخبارية

مجمع الشفاء

مستشفي الشفاء فى غزة

الصحة الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يقصف آبار المياه فى مجمع الشفاء

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:46 ص

القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:35 ص

الاحتلال يواصل حصاره لمجمع "الشفاء" الطبي فى غزة والجثامين ملقاة حوله

الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:31 ص

وزارة الصحة الفلسطينية: وفاة مرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بينهم أطفال

الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:09 ص

قصف إسرائيلى على مجمع أممى بغزة وجيش الاحتلال يقترب من بوابات مستشفى الشفاء

الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة