اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالا من قرينة الرئيس التركى أكدتا خلاله الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:14 م
السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالا من قرينة الرئيس التركى أكدتا خلاله الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي السيدة انتصار السيسي

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تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

 

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، حيث استعرضت السيدة قرينة السيد الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

 







السيدة انتصار السيسي

أمينة أردوغان

قطاع غزة

فلسطينيين




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