اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات التونسية تحبط 24 محاولة اجتياز للحدود وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 06:00 ص
السلطات التونسية تحبط 24 محاولة اجتياز للحدود وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعى الشرطة التونسية
أ ش أ

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أحبطت السلطات التونسية، 24 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعي من بينهم 38 تونسيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.
 
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطنى التونسي - في بيان السبت - أنه تم انتشال 7 جثث من بينهم جثة رضيع، مشيرا إلى أن 24 رحلة قد انطلقت من سواحل محافظة صفاقس، وتم ضبط 24 شخصا مطلوبين أمنيا، وتم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا.
 
وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 3 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واستقطاب أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.






سلطات التونسية

الحدود البحرية

تونس

السواحل الأوروبية



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