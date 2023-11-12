اليوم السابع
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السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة لأول مرة على خط منوف القاهرة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:00 م
السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة لأول مرة على خط منوف القاهرة قطارات- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة من خلال تشغيل قطار بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة، ليتم بذلك تشغيل القطار الروسى لأول مرة على خط منوف مما يعمل على تحسين الخدمات على هذا الخط.
 
وبدأت تشغيل الخدمة الجمعة الماضية من خلال تشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصراً ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءاً، كما تم تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة أمس السبت، ويقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحاً بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا .
 
وترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى:
 
- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءاً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى  .
 
- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءاً .
 
- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحاً .
 
-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً .
 
- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءاً .
 
- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحاً .
 
- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءاً .
 
- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءاً .
 
- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءاً .
 
- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءاً .
 
- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهراً .
 






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