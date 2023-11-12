الخارجية الروسية: 1000 شخص بينهم 300 قاصر على قائمة الإجلاء من غزة

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الأحد/، أن أكثر من 1000 شخص تقدموا بطلبات لإجلائهم من قطاع غزة، من بينهم 300 قاصر.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "أكثر من 1000 شخص سجلوا أسماءهم على قوائم الإجلاء، وبين هؤلاء الأشخاص مواطنون روس و300 قاصر".



وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن بدء إجلاء الروس من قطاع غزة.. فيما عبر حتى الآن أكثر من 60 مواطنا روسيا وصلوا إلى الأراضى المصرية عبر معبر رفح الحدوردى مع قطاع غزة، ويتلقون المساعدة الطبية والنفسية وما يحتاجونه، وسيتم نقلهم إلى القاهرة، وهناك ستتم مساعدتهم فى استعادة مستنداتهم ووثائقهم.