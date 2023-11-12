اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:00 ص
الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وإنقاذ 18 مهاجرا، جمعيهم من الجنسية السورية.
 
وأكد الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر مقابل شاطىء طرابلس شمالي لبنان وإنقاذ 18 مهاجرا سوريا، كانوا على متن المركب.
 
وكانت دورية من القوات البحرية في الجيش، مقابل شاطىء طرابلس، قد تمكنت  من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، وإنقاذ 29 مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق






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