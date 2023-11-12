اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصينى يجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع خمس دول بجنوب شرق آسيا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:03 م
الجيش الصينى يجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع خمس دول بجنوب شرق آسيا الجيش الصينى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الجيش الصيني تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات الكمبودية واللاوسية والماليزية والتايلاندية والفيتنامية في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين، وذلك خلال الفترة من منتصف إلى نهاية نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن التدريب، الذي سيتم تحت عنوان "مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلامة البحرية"، سينظم مناورات مشتركة وحية لمكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة.

وأضافت الوزارة أن هذه المناورات تهدف لمساعدة المشاركين على تعزيز قدراتهم الحضرية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة القرصنة في البحر، وتعميق الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون من أجل حماية السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي.

 







الجيش الصينى

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وزارة الدفاع الصينية

قوانغدونغ




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