التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية يقلل زمن الانتظار.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، والذى ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وفى السياق، استطاعت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التغلب على أكبر التحديات وهى تكدس الشاحنات، ويأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على موعد تفريغ الشاحنة والمغادرة.

يأتى ذلك في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة فى إطار تطوير كافة الموانىء المصر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وتأتى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، ويرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ووضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمى.