اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 38.1% أكتوبر الماضى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:23 م
البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 38.1% أكتوبر الماضى البنك المركزى
أ ش أ

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أعلن البنك المركزى المصرى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.

وأوضح البنك، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.


وكان الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.


كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 35.8% فى أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.







البنك المركزى

التضخم

اقتصاد

المعدل السنوى للتضخم



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