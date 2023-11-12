البنتاجون: تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر الأبيض المتوسط

أحمد علوى

أعلن البنتاجون أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 نوفمبر الجاري، ويجري تحديد أسباب الحادثة.

وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال رحلة تدريبية في 10 نوفمبر. ويجري تحديد سبب الحالة الطارئة هذه".

"مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بتدريبات شرقي البحر الأبيض المتوسط وتحطمت وسقطت".

وفي الوقت نفسه، لم تكشف القيادة العسكرية عن أي معلومات حول الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى. ويجري تحديد سبب الحادث.

يشار إلى أن الحادث لا يرتبط بأي أعمال عدائية. ووعد الأمر بالإبلاغ عن تطور الوضع. يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن القوى الأنجلوسكسونية تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى، مشيرا إلى أن نهج الغرب هذا يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.

وقال لافروف خلال مشاركته في إحدى فعاليات معرض - منتدى "روسيا" الدولي في موسكو: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون فعليا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى"، في إشارة إلى تطورات التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.