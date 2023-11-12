اعتقال 121 شخصا فى إسبانيا بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الإسبانية ، فى عملية واسعة النطاق ، أكثر من 120 شخصا، يُشتبه في أنهم أنتجوا أو وزعوا صورا إباحية تتعلق بأطفال، حسبما قالت صحيفة الإسبانيول.

وأوضحت الشرطة الوطنية في بيان أن المحققين اعتقلوا 121 شخصا ، هم 118 رجلا وثلاث نساء، في عملية شملت 125 عملية تفتيش في المنازل ومراكز العمل، تم فيها ضبط 946 جهازا تحتوي على 500 تيرابايت من المحتوى الإباحي مع أطفال.

وأشارت إلى أن 125 عملية تفتيش نفذت في كل أنحاء إسبانيا أدت إلى مصادرة حوالي 500 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية "القاسية جدا" المتعلقة بالأطفال، والتي تحتوي أحيانًا على صور ومشاهد لعنف جنسي.

وتقوم الشرطة بتحليل المواد المضبوطة، بحثًا عن مزيد من الأدلة للتعرف على ضحايا الاعتداء الجنسي الآخرين واتصالات المعتقلين الذين يشكلون شبكة من المتحرشين بالأطفال.

بدأ التحقيق من قبل عملاء الوحدة المركزية للجرائم الإلكترونية في إطار عملهم الوقائي في مكافحة شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال التي تشارك ملفات تحتوي على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت، حتى تبين أن المقبوض عليهم استخدموا نفس المنصة الرقمية لمشاركة المحتوى. غير قانونية، بحسب بيان الشرطة.

وسمحت إحدى الاعتقالات، في مدريد، بتدخل رجل بالإضافة إلى مليوني ملف من الاعتداءات الجنسية الخطيرة المرتكبة على فتيات صغيرات جداً.