استمرار المظاهرات الحاشدة في أوروبا للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

فاطمة شوقى

تتواصل في أوروبا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تطالب بوقف إطلاق النار فى حرب إسرائيل فى غزة، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وفى إسبانيا، تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فورى لتجارة الأسلحة مع اسرائيل التى يتهمونها بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، وشهدت المدينة اشتباكات بين ضباط الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول محطة قطار في برشلونة.



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وفي لندن، خرج حوالي نصف مليون شخص إلى الشوارع، ونشرت الشرطة أكثر من 2000 ضابط لضمان سلمية المسيرة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من الجدل السياسي حول ما إذا كان ينبغي أن يتم التجمع في عطلة نهاية الأسبوع عندما تكرم بريطانيا قتلاها في الحرب.

كما اشتبكت شرطة لندن مع متظاهرين من اليمين المتطرف واعتقلت 82 شخصا. وقالت القوة إنها جزء من مجموعة من المتظاهرين المعارضين الذين حاولوا الوصول إلى مسيرة الاحتجاج الرئيسية.

وفي عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة من الاحتجاجات في لندن، قامت الشرطة باعتقال ما يقرب من 100 شخص آخرين بسبب جرائم مثل دعم المنظمات المحظورة وجرائم الكراهية.

وفى بلجيكا ، نظم عشرات الآلاف مسيرة في بروكسل أمس السبت للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب، وذلك فى مظاهرة سلمية شاركت فيها أيضا العائلات والأطفال.



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وفي فرنسا، جاءت مسيرة باريس ، أمس قبل المظاهرات المقررة اليوم الأحد ، والتى من المتوقع مشاركة عدد من المسئولين بها ، منها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وساركوزي وهولاند وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.