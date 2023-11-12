اليوم السابع
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استطلاع: حرب غزة تظهر انقسام حزب العمال البريطانى وتراجع شعبية كير ستارمر

الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:39 م
استطلاع: حرب غزة تظهر انقسام حزب العمال البريطانى وتراجع شعبية كير ستارمر زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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ينظر الناخبون إلى حزب العمال على أنه أكثر انقساما في أعقاب الانقسامات الحزبية بشأن الصراع في إسرائيل وغزة، وسط مخاوف من احتمال حدوث المزيد من الاستقالات في المناصب العليا بشأن هذه القضية هذا الأسبوع.

وتلقى كير ستارمر ضربة أيضًا، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أبنيوم" لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية انخفاضًا في نسبة الناخبين الذين يعتبرونه زعيمًا قويًا مقارنة بالشهر الماضي.

ومع ذلك، يشير الاستطلاع الأخير أيضًا إلى أن الخلافات الداخلية لحزب المحافظين ضمنت فشل الحزب الحاكم في الاستفادة من أول تحدٍ كبير لسلطة ستارمر بين نوابه. ويتقدم حزب العمال بفارق 17 نقطة على المحافظين.

وفي حين أن تقدم حزب العمال بشكل عام لم يتأثر بموقفه بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن رفض ستارمر دعم وقف إطلاق النار لا يزال يثير القلق بين بعض الشخصيات البارزة، الذين يخشون أنه قد يجد نفسه متخلفًا عن زعماء العالم الآخرين مع تزايد الضغوط على إسرائيل بشأن تدخلها العسكري العمليات في غزة.

ولكن المطلعين على شئون حزب العمال يقولون إن ستارمر يراقب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن كثب، بينما ظل وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، قريبًا في لغته من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وسوف يأتي التحدي الرئيسي التالي لحزب العمال يوم الأربعاء، عندما يقوم الحزب الوطني الاسكتلندي بالتصويت على وقف إطلاق النار، ومن المرجح أن تطلب قيادة حزب العمال من نوابها الامتناع عن التصويت، باعتبار أن ذلك فخاً سياسياً. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن سدس أعضاء البرلمان الذين أعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق النار قد يشعرون بأنهم ملزمون بدعم المقترح. ولم يقدم سوى عضو واحد فقط استقالته بشأن هذه القضية حتى الآن.

 

 

 







كير ستارمر

حزب العمال

ازمة غزة

الحرب فى غزة

الاحتلال الاسرائيلى

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الحزب الوطنى الاسكتلندى



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