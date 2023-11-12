اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد أسير مُحرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:22 ص
استشهاد أسير مُحرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية "برقة" شمال نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأن الشاب مُنتصر محمد أمين سيف (34 سنة)، استشهد بعد اعتقاله مُتأثرًا بجروح أصيب بها فجرًا خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية سالفة الذكر، علمًا بأنه أسير مُحرر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة "برقة" وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت سيارة أحد المواطنين الفلسطينيين عقب اعتقاله، واعتقال أمين سر حركة "فتح" في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته. 







الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

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