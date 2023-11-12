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إعلام إسرائيلى: أمريكا طلبت توضيحا حول تصريح نتنياهو بشأن السيطرة على غزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:57 ص
إعلام إسرائيلى: أمريكا طلبت توضيحا حول تصريح نتنياهو بشأن السيطرة على غزة نتنياهو
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحا من إسرائيل حول تصريحات نتنياهو بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

وقال نتنياهو فى تصريح سابق، إن الجيش سيظل يتحكّم أمنيًّا بقطاع غزة بعد الحرب ولا تنازل عن السيطرة الأمنية على القطاع بأى حال. 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.

 







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