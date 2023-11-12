أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ311 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 311 ألفا و750 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و349 دبابة و10 آلاف و73 من المركبات المدرعة و7 آلاف و559 من النظم المدفعية و881 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و580 من أنظمة الدفاع الجوي و322 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و944 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1078 من المعدات الخاصة و5 آلاف و632 طائرة مسيرة وإسقاط 1560 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".