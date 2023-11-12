أطنان القمامة المتراكمة فى شوارع هافانا تثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "سيبر كوبا" الكوبية إن صور أطنان القمامة فى شوارع العاصمة الكوبية، هافانا، آثارت الجدل على الشبكات الاجتماعية، حيث أصبحت معضلة للسلطات وواقعا موجودا فى العديد من أحياء هافانا.



القمامة فى هافانا

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز إن "مسؤولية تطهير المدينة تقع على عاتق الجميع"، وذلك عند تقييم مختلف القضايا الحكومية فى اجتماع في هافانا، والذي ناقش أيضًا جمع النفايات الصلبة في هافانا.

وبحسب حسابات سلطات العاصمة، يصل إجمالي كمية النفايات الصلبة المتولدة في هافانا يوميا إلى 23.814 مترا مكعبا، منها 69% تعود إلى نشاط الخدمات والنفايات المنزلية، و31% أنقاض وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع عدد السكان والسكان المتنقلين، إضافة إلى 73 منشأة استشفائية، و557 صناعة كبيرة، فضلا عن 87991 عاملاً لحسابهم الخاص و3592 مؤسسة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هو "السبب" في تراكم النفايات في العاصمة، كما أوضح حاكم هافانا، يانيت هيرنانديز بيريز، لوسائل الإعلام الرسمية تريبونا دى لا هافانا.

وأضح حاكم هافانا "من بين 440 قطعة من المعدات التي تمتلكها الخدمات المجتمعية، لا تزال 174 قطعة منها تعمل، ويبلغ معامل التوافر الفني 40٪ بسبب نقص الإطارات والبطاريات والجنوط، و الوضع غير المواتي لشركة النظافة الإقليمية التي يبلغ عددها 29 لقد أصيب 11 جامعًا بالشلل".

في منتصف سبتمبر، وافقت حكومة هافانا على لائحة الديكور والنظافة والخدمات المجتمعية التي سيتم بموجبها فرض غرامات فلكية على رمي القمامة خارج الحاويات، ووقوف الحيوانات في المناطق الحضرية، ووجود تسربات في أجهزة المنازل.