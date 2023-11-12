اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"أطباء بلا حدود": مستشفيات غزة ستتحول إلى "مشرحة" حال عدم اتخاذ إجراء فورى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:18 ص
"أطباء بلا حدود": مستشفيات غزة ستتحول إلى "مشرحة" حال عدم اتخاذ إجراء فورى مستشفى فى غزة
أ ش أ

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حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن المستشفيات في قطاع غزة ستتحول إلى "مشرحة"، إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري.

وقالت المنظمة - في منشور عبر موقع (إكس) أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الأحد "إن الكهرباء في المستشفيات هي شريان حياة، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء الآن، وإذا لم نُوقف إراقة الدماء فورا من خلال وقف إطلاق النار أو على أقل تقدير إجراء إجلاء طبي للمرضى، فإن هذه المستشفيات ستتحول إلى مشرحة".

يشار إلى أنه وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن أكثر من 11 ألف شخص استشهدوا في غزة، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وتواجه مستشفيات غزة صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، فضلا عن القصف الإسرائيلي الذي يطال عددا من المستشفيات ومحيطها.







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