اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أشتيه: عدم الدعوة لوقف الحرب يشجع إسرائيل على الاستمرار فى عدوانها على غزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 06:00 ص
أشتيه: عدم الدعوة لوقف الحرب يشجع إسرائيل على الاستمرار فى عدوانها على غزة أشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، السبت، إن عدم الدعوة لوقف الحرب هو تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في العدوان على قطاع غزة، معتبرا أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضيه. 
 
جاء ذلك خلال استقباله السبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حيث طالبها بموقف منسجم مع القانون الدولي الإنساني إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. 
 
وأضاف أشتية أن استهداف المستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن تكون مدانة من كل دولة ومؤسسة دولية، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين ووقف العقوبات الجماعية. 
 
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كون ألمانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي. 
 
وقال أشتية إن "الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية".
 
وحضر الاجتماع عدد من ذوي الشهداء الذين استشهدوا خلال العدوان الحالي في قطاع غزة، حيث وضعوا الوزيرة بيربوك في صورة جرائم الاحتلال هناك.






فلسطين

غزة

الاحتلال

الاسرائيلى



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