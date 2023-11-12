أسوشيتدبرس: التوتر يتصاعد فى الجامعات الأمريكية بسبب الحرب على غزة

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية حالة الاضطراب التي شهدها حرم بعض الجامعات الأمريكية فى الآونة الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان المديرون فى معهد ماسوشستس للتكنولوجيا MIT قد قاموا بتعلق عدد من الطلاب من الكلية المرموقة بعد أن استحوذت احتجاجات ضد الحرب على مبنى بارز طوال أغلب يوم الخميس، ورفض بعض الطلاب المغادرة بحلول الموعد المقرر. كما تم اعتقال سبعة أشخاص يوم الجمعة فى جامعة برانديس، التي قامت أيضا بحظر جماعة طلابية مؤيدة لفلسطين، فى حين تم اعتقال نحو 24 طالبا فى احتجاج بجامعة براون.

ويوم الجمعة، أعلنت جامعة كولومبيا تعليق جمعيتن طلابيتين وهما " طلاب من أجل العدالة فى فلسطين، والصوت اليهودى من أجل السلام، حتى نهاية الفصل الدراسى. واتهمت الجامعة كلتا الجامعيتين بالانتهاك المتكرر للسياسات المتلقة بحدث دون تصريح.

وقالت الوكالة إن هذه الاستجابات على الاحتجاجات أظهرت أن مديرى الجامعات يعانون للتعامل مع الاحتجاجات التي أصبحت أكثر صخبا، وحولت الأماكن التي كانت هادئة من قبل فى الجامعات إلى أماكن يقول بعض الطلاب إنهم لا يشعرون فيها بالأمان.

وفى معهد MIT، أرسلت رئيسة الكلية خطابا لكل الكلاب بيوضح حدود الاحتجاجات فى الجامعة، خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين وصفتها بأنه معطلة وذات صوت مرتفع. وتم الاحتجاج فى مبنى يسمى "لوبى 7، واستمرت طوال أغلب اليوم، وجذبت احتجاجات مضادة.

وعندما رفض بعض المحتجين الغادرة بعد انتهاء الموعد النهائى، قالت الكلية إنها ستقوم بوقفهم. لكن بعد الاستماع إلى المخاوف المتعلقة بالتأشيرات، قالت إنهم سيتم وقفهم من أنشطة الجامعة غير الأكاديمية فى الحرم. ولم يتضح عدد الطلاب المتأثرين بالقرار، ولا موعد تنفيذه.

فى المقابل، انتقد تحالف إسرائيل فى معهد ماسوشستس الجامعة لعدم تعليقها أيا من المحتجين أكاديميا، واتهمتهم بمنع الطلاب فى حضور فصولهم الدراسية.