أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأحد.. تطورات حركة السوق

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول على المعدن الثمين في البورصة العالمية وفي السياق التالي نرصد تطورات حركة الذهب في السوق المصرى بالنسبة للسبائك ذات الأوزان المختلفة.

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2983 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7457 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14915 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29830 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59660 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92771 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 149150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 298300 جنيه.

أسعار السبائك الذهب في مصر يضاف عليها قيمة مصنعية تتراوح بين 55 إلي 75 جنيها للجرام بحسب وزن السبكية، وكلما ازداد وزن السبيكة الذهب كلمها انخفضت المصنعية عليها، فوزن سبيكة جرام واحد تكون المصنعية عليها حوالي 75 إلي 100 جنيها ووزن سبيكة 100 جرام تكون المصنعية 55 جنيها.