أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 12-11-2023.

إيقاف تداول 19 سهمًا أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جولدن تكس للأصواف، والعالمية للاستثمار والتنمية، وليسيكو مصر، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وأم بي للهندسة، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وأجواء للصناعات الغذائية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والتعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 1.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 539.3 ألف جنيه، 69.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 28897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6960 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5362 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 25.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.487 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 18.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.68%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.32%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.64%.



وضمت الأسهم المتراجعة

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.385 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.20%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.154 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 43.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.