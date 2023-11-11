نتنياهو: لا تنازل عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة بأى حال من الأحوال

وكالات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا من تل أبيب، يقول فيه إن بلاده "مستعدة تماما" على جبهتها الشمالية، وقال بنيامين نتنياهو إنه حذر حزب الله من أن الدخول فى حرب مع إسرائيل سيكون "خطأ فادحا" من شأنه أن "يحدد مصير لبنان".

وفى مناقشة الحرب مع حماس، قال أن إسرائيل "لن تتوقف حتى نكمل مهمتنا" وأن هدفها الوحيد هو الانتصار والقضاء على حماس.

وقال أن حماس "فقدت قبضتها" على غزة وليس هناك الآن "مكان للاختباء".

وقال نتنياهو إنه يواصل اتصالاته اليومية مع جو بايدن، ولا يزال يحظى بـالدعم السياسى والأخلاقى من الإدارة الأمريكية.

وقال نتنياهو: إعادة مخطوفينا هدف مركزى لهذه الحرب وعلى رأس أولياتى وأولويات أصدقائى ولا وقف للنار بدون ذلك، وأكد على طلبه من الأمريكيين الوقوف إلى جانبهم للقضاء على حماس، وقال نقدر الدعم العسكرى الأمريكى المستمر لنا.

ووجه رسالة للأمريكيين قائلا: لا ترضخوا لضغوطات الأقليات لديكم. وأكد نتنياهو مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين فى الاشتباكات مع حماس.

وقال نتنياهو سيظل الجيش يتحكّم أمنيًّا بقطاع غزة بعد الحرب ولا تنازل عن السيطرة الأمنية على القطاع بأى حال.