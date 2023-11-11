اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:56 م
مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعى أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ يفيد تصادم 3 سيارات ووجود وفيات ومصابين، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى رقم "1274 ى ب ق" وسيارة نصف نقل رقم "9785 د ج"، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى أخرى ووفاة قائدها "محمد ف.س.ع"وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى والمصابين إلى ذات المستشفى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 







أسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

حوادث اسيوط

حادث تصادم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة