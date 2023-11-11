مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعى أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ يفيد تصادم 3 سيارات ووجود وفيات ومصابين، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى رقم "1274 ى ب ق" وسيارة نصف نقل رقم "9785 د ج"، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى أخرى ووفاة قائدها "محمد ف.س.ع"وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى والمصابين إلى ذات المستشفى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.