مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعى أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ يفيد تصادم 3 سيارات ووجود وفيات ومصابين، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى رقم "1274 ى ب ق" وسيارة نصف نقل رقم "9785 د ج"، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى أخرى ووفاة قائدها "محمد ف.س.ع"وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى والمصابين إلى ذات المستشفى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
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