مدارس تحذر الطلاب المتغيبين عن الدراسة: الفصل والتحويل للمنازل مصير المتجاوزين

كتب محمود طه حسين

وجهت بعض المدارس الثانوية تعليمات للطلاب المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة أنه سيتم فصل الطلاب الذين تخطوا نسبة الغياب المقررة قانونا وتحويلهم إلى نظام المنازل، حال عدم تقديم الطالب عذر قانونى أو سبب يوضح تغيبه عن الدراسة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الغياب الإلكترونى أول بأول، وبعد الدخول فى الشهر الثانى من بدء العام الدراسي الجديد هناك طلاب لم يحضروا إلا أيام قليلة، مؤكدة أن القانون أكد على ضرورة تحقيق الطالب 85% من نسبة الحضور الفعلى من أيام الدراسة الفعلية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد على أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية والتي يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء الدولة.

وتابع الوزير أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة، والتي تتضمن التوعية بالمشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة التنفيذ.