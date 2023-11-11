محاكم × 24 ساعة.. حجز محاكمة 7 متهمين بخلية إمبابة الإرهابية للحكم

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها حجز محاكمة 7 متهمين بقضية خلية إمبابة للحكم.

خلية إمبابة

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج، حجز جلسة 14 ديسمبر المقبل للحكم على 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

ملحن مغمور

عاقبت محكمة جنايات شمال الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لملحن غنائي مغمور، وذلك لحيازته مخدر الحشيش بمحافظة الجيزة.

احداث أبو النمرس

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة

الطفل أيوب

وفيما قررت محكمة جنح أول الرمل، حجز محاكمة طبيب تخدير بتهمة الأهمال الطبي في واقعة وفاة الطفل أيوب، الي جلسة السبت المقبل 18 أغسطس للحكم.