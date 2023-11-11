كيف يمكن زيادة إنتاجية محصول القمح؟ الزراعة تجيب

كتبت أسماء نصار

يعتبر القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد عليها الشعب المصرى فى غذائه وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الماشية تبن القمح كغذاء أساسى للحيوان.

وتولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح بالعمل على زيادة الإنتاج سواء بالزيادة الرأسية" زيادة انتاجية الفدان"، أو الزيادة الأفقية " زيادة المساحة المنزرعة " عن طريق تشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المضطردة فى عدد السكان وزيادة الطلب على القمح ومنتجاته والذى يؤدى إلى زيادة الاستيراد والأعباء على ميزانية الدولة.

وعلى الرغم من زيادة إنتاجية الفدان من حبوب القمح والتى بلغت حوالى 18.5 إردبًا للفدان كمتوسط إنتاجية على مستوى الدولة إلا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك حيث يتم استيراد قمح لتوفير رغيف الخبز المدعم.

ويمكن الوصول إلى زيادة الإنتاجية بعدة طرق أهمها: -

1- التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة عالية المحصول.

2- تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بتلك الأصناف والتى تزيد من كفاءتها الإنتاجية.

3- حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها فى حينها لضمان سلامة المحصول.

4- زيادة المساحات المنزرعة فى الأراضى الجديدة.