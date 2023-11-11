"فيضان مانهاتن من أجل غزة"..مسيرات تأييد بمشاركة سوزان ساراندون فى نيويورك

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "فوكس 5" الأمريكية إن مئات المتظاهرين تجمعوا في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وساروا مساء الجمعة في وسط مانهاتن، بعد ليلة من المسيرات، ومن المتوقع تنظيم العديد من المظاهرات فى مدن أمريكية اليوم السبت فى عطلة نهاية الأسبوع.

وشاركت الممثلة والناشطة الأمريكية سوزان ساراندون، فى المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بعد أن أعلنت الممثلة البالغة من العمر 77 عامًا دعمها للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بحلول الساعة 9 مساءً، تجمع المتظاهرون خارج محطة جراند سنترال، مما دفع السلطات إلى تقييد الوصول إلى المحطة.





وفقًا لمنشور على موقع "انستجرام"، كان من المقرر تنظيم كلمات في الساعة 4 مساءً، في كولومبوس سيركل، ثم بدء المظاهرة الاحتجاجية لرفض الحرب الإسرائيلية في غزة ولدعم الفلسطينيين فى الساعة 5 مساءً. وجاء في المنشور "فيضان مانهاتن من أجل غزة".

ويأتي التجمع بعد أن تدفق الآلاف من الطلاب والمعلمين والموظفين في مدينة نيويورك إلى شوارع مانهاتن يوم الخميس.

ودعت حركة الشباب الفلسطيني ومجموعات أخرى الناس إلى الخروج من أماكن عملهم أو المدارس أو الأنشطة الأخرى للانضمام إلى التجمعات.

بعد مسيرة أولية في براينت بارك، انتقلت مجموعة كبيرة من المتظاهرين إلى مبنى نيويورك تايمز، حيث نظمت مجموعة صغيرة اعتصامًا في مكاتب نيويورك تايمز قبل التوجه إلى تايمز سكوير.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتهموا وسائل الإعلام بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها للحرب.