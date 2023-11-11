ضبط راكب بحوزته منظار قنص وآخرين حاولوا تهريب أدوية ومشغولات مرصعة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر الماضي منهم ثلاثة محاضر ضبط بمبني الركاب رقم ٢.

وقام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من دبي علي رحلة الخطوط الاماراتية حاول تهريب ٢٣٩ عبوة دوائية خاصة بالتجميل وثلاثة تليفونات تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال حسن مأمور اللجنة الجمركية و جورج صفوت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اسامة عبد العزيز و فرج حمدي رئيس القسم شارك في الضبط كل من محمد جمال و مروان محمود و مصطفي حامد و خالد حسام و احمد فؤاد و حافظ منشاوي رئيس القسم في حضور محمد حنفي من إدارة الامن الجمركي تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

وقام مسئولي الإدارة الاولي برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ١٢٣ و ١٢٤ لسنة ٢٠٢٣ الأول كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ضد راكب عربي حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة وساعة غالية الثمن تم الضبط بواسطة كل من اسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية و شيماء احمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد و هاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط كل من عبد الحليم عبد المحسن و احمد عبد الرشيد و حاتم الضيف و محمد جاد مآمير الجمرك تحت اشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة.

والمحضر الثاني كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اديل القادمة من جده حيث تم ضبط راكب بحوزته منظار قنص افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية و محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم و احمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.