شيكاغو لبايدن: غير مرحب بك هنا لمساهمتك فى الإبادة الجماعية بغزة.. فيديو

كتبت رباب فتحى

تظاهر 5000 شخص في شيكاغو ضد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بسبب رفضه المستمر لدعم وقف إطلاق النار في هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة، وفقا لموقع "مونديس" الأمريكى.

وتجمع الخميس، 5000 شخص في منطقة ويست لوب في شيكاغو للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المدينة لحضور حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، بسبب رفضه المستمر لدعم وقف إطلاق النار في الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 36 يومًا على قطاع غزة.

وتم تنظيم المظاهرة من خلال الجهود التعاونية للائتلاف من أجل العدالة في فلسطين (CJP)، الذي يتكون من عدة منظمات، بما في ذلك شبكة المجتمع الفلسطيني الأمريكي (USPCN)، والمسلمين الأمريكيين من أجل فلسطين، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين - شيكاغو، ومركز الجالية الأمريكية الفلسطينية والمجلس الفلسطيني الأمريكي والنهضة.

ولم يكن الموقع الدقيق للتجمع معروفًا إلا قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد له، حيث كان المكان الدقيق لحدث بايدن غير مؤكد. حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، عند اكتشاف خطط بايدن لحضور حملة لجمع التبرعات في 401 N Armor Street، أعلن المنظمون عن موقع التجمع، مما أعطى المتظاهرين ساعتين فقط للتخطيط وفقًا لذلك، مما جعل الإقبال الكبير أكثر إثارة للإعجاب.

وشددت ملك ك، العضو البارز في قيادة منظمة "المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين" فرع شيكاغو، على أهمية الاحتجاج على زيارة بايدن للمدينة.

وأشارت إحدى الهتافات التي سُمعت طوال المسيرة إلى أن الناخبين الأمريكيين لن يدلوا بأصواتهم لصالح بايدن، "تعالوا في نوفمبر، وسنتذكر".

وأضافت ملك لموقع "مونديس" الأمريكى "شيكاغو لا ترحب ببايدن. بايدن مجرم حرب ومتواطئ في هذه الإبادة الجماعية. لقد خرجت شيكاغو الشهر الماضي، حيث كانت تنظم ثلاث مرات في الأسبوع. وهذا لا يشمل المنظمين الأفراد الذين يقومون بعمل مباشر يمينًا ويسارًا. لقد كانت شيكاغو في الخارج! لقد فقدنا أصواتنا، وفقدنا نومنا. لقد خرجنا للاحتجاج، واتخاذ إجراءات مباشرة، وممارسة الضغط، للتأكد من محاسبة الولايات المتحدة على تورطها في هذه الإبادة الجماعية. بتهمة المشاركة في التطهير العرقي. لتمويل ومساعدة إسرائيل. أيدي إسرائيل ملطخة بالدماء، وكذلك أمريكا. بايدن عار عليك."