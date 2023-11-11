رئيس موريتانيا بالقمة العربية: قطاع غزة يتعرض لتصفية وإبادة جماعية

كتب محمد عبد العظيم

قال محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصفية وإبادة جماعية، ومشهد الدمار وآلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن، متابعا: "المجتمع الدولي لا يتدخل من أجل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "عمق وخصوصية مكانة القضية الفلسطينية متعلقة بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات المتواجدة في فلسطين.. والشعب الفلسطيني له الحق الكامل في إقامة دولته المستقلة".

وتابع رئيس موريتانيا: "تراخي المجتمع الدولي في بذل الجهد اللازم من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالكم المطلوب سوف يفقده مصداقيته ويجعله شريكا في هذه الجرائم.. وعلينا الضغط على المجتمع الدولي من أجل فك الحصار ودعم جهود إقامة دولة فلسطين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. وعلينا العمل معا من أجل أن تترسخ لدي الجميع بهذا الحل.. وعلينا الاتحاد لتنسيق المواقف من أجل القضية الفلسطينية".