اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة الكنيسة تقديم لمسة تغيير للمجتمع

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:57 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة الكنيسة تقديم لمسة تغيير للمجتمع حفل تنصيب القس أمير شحاته راعيًا لكنيسة مدينة الأمل
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،  في حفل تنصيب القس أمير شحاته راعيًا لكنيسة مدينة الأمل "الهجانة سابقًا"، وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة، كما شارك بالحضور  اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والشيخ هادي لويس، عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.
 
وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "رسالة الكنيسة أن تقدم لمسة تغيير للمجتمع الذي نعيش فيه هنا والآن، مسؤوليتنا يا أحبائي أن نحقق على الأرض مجتمع السماء، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الكنيسة التي لها سلطان في التعليم لديها القدرة على تحمل المسؤولية المجتمعية".
 
وعبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة مدينة الأمل وهنأ القس أمير شحاتة على تنصيبه راعيًا للكنيسة، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.
 
 
 
 
 






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