الرئيسية أخبار عاجلة جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة السبت، 11 نوفمبر 2023 08:51 م جيش الاحتلال كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة. كما أفادت القناة بارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ43 منذ بدء العملية البرية في غزة. جيش الاحتلال مقتل 5 جنود معارك غزة العملية البرية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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