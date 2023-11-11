جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة.

كما أفادت القناة بارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ43 منذ بدء العملية البرية في غزة.