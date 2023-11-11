تجديد حبس حارس فيلا سرقت منها خزينة بالتجمع الأول

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس حارس فيلا، بتهمة سرقة محل عمله في منطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم يعمل حارس عقار داخل فيلا بالتجمع الأول، واستغل سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وقام بسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.