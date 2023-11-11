المتحف المصرى الكبير يعلن إطلاق "معرض توت عنخ آمون التفاعلى"

كتب محمد أسعد

أعلن المتحف المصري الكبير إستضافة "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتاليس الإسبانية، وذلك تزامناً مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من مائة عام، نوفمبر الجاري، حيث سيقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون بأسلوب ابداعي جديد ومختلف.

وذكر المتحف عبر صفحاته الرسمية أنه من خلال هذه التجربة التفاعلية، وباستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، سيرى الزائر نفسه في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون، وينطلق في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ. وبينما يستكشف المعابد والكنوز والأسرار المعاد إحيائها من مصر القديمة سيتم إحاطته بعرض بصري بزاوية 360 درجة، مقرونًا بموسيقى تصويرية استثنائية.

وتشمل التجربة الكاملة عرضًا تفاعلي مدته 30 دقيقة وجولة إرشادية مدتها 45 دقيقة في البهو العظيم والبهو الزجاجي، والتجربة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية، وتبدأ الجولات الإرشادية كل ساعة من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً، ويجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا برفقة شخص بالغ دائمًا، ولا ينصح بالمعرض للأطفال دون سن 6 سنوات، والتذاكر غير قابلة للاسترداد وغير قابلة للتحويل، وللحجوزات لأكثر من 10 ضيوف، الاتصال بـlegacy.booking@hassanallam.com