الغرفة الهندسية: تصنيع كراسى الغسيل الكلوى وحدات الأسنان بمكون محلى 60%

كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس محمود محسن عضو الغرفة الهندسية، تصنيع وحدات الإسنان وكراسي الغسيل الكلوي بنسبة مكون محلي تصل إلى 60 % في إطار توطين الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري.

وقال المهندس محمود محسن، إن تصنيع وحدات الاسنان بجانب تصنيع وحدات الغسيل الكلوي لأول مرة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشراء الموحد من خلال مصنع انكرنل والذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى 80 % مقابل 60 % حاليا في ظل التنسيق الكامل لتوطين الصناعة المحلية والحد من استيراد هذه الأجهزة من ألمانيا بملايين الدولارات.

وأشار إلى التطور الكبير في صناعة الآلات الخاصة بالصناعات الطبية منها وحدات الأنف والاذن والحنجرة ووحدات كراسي الغسيل الكلوي ووحدات الأسنان، لافتاً إلى التوجه بالإنتاج للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المصري سواء هيئة الشراء الموحد أو مستشفيات القطاع الخاص.